"فيفا" يعين طاقم تحكيم مباراة العراق مع ايران في تصفيات مونديال قطر
أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الثانية للتصفياتِ الآسيويةِ المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وسيلاقي منتخبنا الوطني نظيره الإيراني في ثاني مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل، في المباراةِ التي ستقامُ في العاصمة القطرية الدوحة.
وسيقودُ مباراة المنتخب الوطني أمام إيران، طاقمُ تحكيم صيني بقيادة ما نينغ (حكم ساحة)، وشي شيانغ (حكم مساعد أول) وكاو يي(حكم مساعد ثانٍ)، وزانغ لي (حكم رابع)، والأردني عوني عبد الكريم سعيد حسونة (مقيّم للحكام) ومواطنه طلال السويلمين (مشرف للمباراة).
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