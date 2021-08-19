قرار مفاجئ.. ليفاندوفسكي يطلب الرحيل عن بايرن ميونخ

وأصبحت سوق الانتقالات الصيفية الحالية استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد رحيل قائدي ريال مدريد وبرشلونة سيرخيو راموس والأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقيهما، وليتشاركا غرفة الملابس في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما لا يزال الغموض يلف مستقبل عدد من النجوم مثل الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والآن روبرت ليفاندوفسكي.وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن ليفاندوفسكي يرغب في خوض تحد جديد في مسيرته بعيدا عن بايرن ميونخ قبل أن يبلغ 35 عاما، حيث سيكمل يوم السبت المقبل 33 عاما.وأشارت الشبكة إلى أن بايرن ميونخ لم يمانع رغبة ليفاندوفسكي الذي يمتد عقده في ملعب "أليانز أرينا" إلى صيف 2023، لكنه في الوقت نفسه قدر قيمته بحوالي 115 مليون يورو، وهو ما يرجح أن تبتعد الأندية المهتمة بخدماته عن محاولة التعاقد معه.وحتى الآن، لم يعرض بايرن ميونخ عقدا جديدا على ليفاندوفسكي، حيث قد يكون من الأصعب تأمين الانتقال إلى ناد كبير آخر بسبب تقدمه في العمر، رغم أنه لا يزال ماكينة أهداف لا تهدأ.ومن المفهوم أن ليفاندوفسكي يشعر بالإحباط بسبب إحجام بايرن ميونخ عن بيعه، لكن من غير المرجح أن يقوم قائد منتخب بولندا بأي شيء من شأنه الإضرار بعلاقته الممتاز مع النادي البافاري ومسؤوليه.ويعتبر البولندي أحد أفضل المهاجمين في العالم حاليا، حيث تمكن من تسجيل 56 هدفا مع بايرن ميونخ ومنتخب بلاده في الموسم الماضي.وافتتح ليفاندوفسكي الموسم بأفضل طريقة ممكنة بتسجيل ثلاثة أهداف في المباراتين الافتتاحيتين مع بايرن ميونخ، بما في ذلك الفوز بلقب كأس السوبر الألماني على حساب بروسيا دورتموند.ويشتهر ليفاندوفسكي على نطاق واسع في عالم كرة القدم بإخلاصه التام لحالته البدنية، حيث وصفه الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ذات مرة بأنه: "أكثر لاعب محترف قابلته على الإطلاق".وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية في وقت سابق، أن فكرة الانتقال إلى ريال مدريد راودت ليفاندوفسكي، لذا قد تكون سببا لطلب الرحيل.