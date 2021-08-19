الزوراء يقدم عرضاً رسمياً لعلاء عباس ويمهل حسين علي مهلة للتجديد

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، ان "ادارة نادي الزوراء قدمت عرضاً رسمياً للحصول على خدمات المهاجم علاء عباس في الانتقالات الصيفية الحالية.واوضح ان "ادارة النادي ارسلت العرض عبر البريد الالكتروني بناءً على طلب ونحن الان بانتظار رده الحاسم".وفيما يخص اللاعب حسين علي، أكد رشيد ان "الادارة انتظرت اللاعب بعد مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني من اجل التفاوض حول تجديد عقده، لكنه توجه مباشرة الى تونس".وبين ان "ادارة النوارس منحت اللاعب مدة محددة لحسم مسألة احترافه، في حال اتفق مع ناديه الجديد ستبحث الادارة عن البديل"، معرباً عن امله بـ"نجاح اللاعب في مشواره الاحترافي".