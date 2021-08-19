"يويفا" يكشف عن 3 مرشحين لجائزة افضل لاعب في اوروبا

ونشر الحساب الرسمي لـ"يويفا" على شبكة الإنترنت، القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2021، وهم البلجيكي كيفين دي بروين "مانشستر سيتي"، الفرنسي نغولو كانتي "تشيلسي"، والإيطالي جورجينيو "تشيلسي".يذكر أن جورجينيو توج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2021" مع منتخب بلاده "الأتزوري"، إضافة إلى فوزه مع زميله كونتي بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص تشيلسي، وكأس السوبر الأوروبي.بينما توج كيفن دي بروين (30 عاما) بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" بقميص مانشستر سيتي.