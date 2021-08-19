اتفاقية جديدة تخص بطولات الأندية والمنتخبات في آسيا

وسوف تقوم شبكة "دازن" في اليابان ببث جميع بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024.كما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني توقيع اتفاقية مع تلفزيون "آساهي" في اليابان الشريك منذ سنوات طويلة للاتحاد، ليقوم ببث مفتوح لعدد مختار من المباريات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.يشار إلى أن تلفزيون "آساهي" شبكة بث مجاني مفتوح، وسيقوم بعرض مباريات منتخب اليابان على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إلى جانب مباريات مختارة من نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.