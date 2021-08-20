وفد خليجي يتفقد منشآت البصرة للوقوف على استعدادات استضافة كأس الخليج

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم على فيسبوك بيانا موجزا، جاء فيه: "سيصل وفد كبير من الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى محافظة البصرة لتفقد المنشآت والملاعب هناك والالتقاء بالمسؤولين والمشرفين على الملاعب".وأضافت أن الوفد الخليجي سيزور البصرة من 23 حتى 26 من الشهر الجاري.ويضم وفد التفتيش الدكتور حمود الشيباني رئيس اللجنة، وجاسم سلطان الرميحي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة، وفيصل إسماعيل المالك، المستشار الاستراتيجي وعضو اللجنة.كما يأتي ضمن الوفد أعضاء اللجنة أيضا: طارق علي محمد، ومصطفى أحمد مصطفى (سكرتير)، ومحمد عبد الواحد (سكرتير لجنة المسابقات)، وأحمد عبد الله النعيمي، وميرزا أحمد علي، وخالد سليم الحاج عضو لجنة.