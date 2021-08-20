لبنان يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الامارات في تصفيات كأس العالم

وأعلن نادي العهد اللبناني، أن إصابة مهدي خليل، أخطر مما كان متوقعًا.وأصيب مهدي خليل، خلال عمليات الإحماء لودية منتخب لبنان أمام الشمال القطري.وقال العهد في بيان "تبين أن إصابة مهدي خليل، خطيرة، إثر الصورة التي خضع لها في مستشفى رزق بالأشرفية، عقب عودة بعثة المنتخب اللبناني من تركيا".وأضاف "النتيجة الأولية تظهر وجود رباط صليبي في الركبة اليمنى، الحارس يتمنى ألا يكون التشخيص دقيقًا، في انتظار زيارة أخرى للطبيب الثلاثاء المقبل".وتمنى العهد، أن يتعافى مهدي خليل سريعًا، علمًا بأن هذه الإصابة هي الثانية للاعبي لبنان في معسكر تركيا، بعد إصابة نجم دفاع النجمة، ماهر صبرا.