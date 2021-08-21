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بينهم ميسي ورونالدو .. تعرف على أغلى 10 لاعبين فوق سن الثلاثين

رياضة

2021-08-21 | 02:11
بينهم ميسي ورونالدو .. تعرف على أغلى 10 لاعبين فوق سن الثلاثين
669 مشاهدة

مع وصول نجوم كرة القدم، خاصة المهاجمين إلى سن الـ30، فإن ذلك يعني الاقتراب من الفصل الأخير بمسيرتهم داخل المستطيل الأخضر، وتحاول الجماهير الاستمتاع بأدائهم قدر الإمكان قبل إعلان اعتزالهم.

فيما يلي قائمة بأغلى 10 لاعبين في العالم تجاوزت أعمارهم 30 عاما، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت":

1. كيفين دي بروين: لاعب وسط الميدان البلجيكي، البالغ من العمر 30 عاما، يدافع عن قميص مانشستر سيتي، ويعتبره كثير من النقاد الرياضيين الأفضل بمركزه في العالم (صانع ألعاب)، علما أن قيمته التسويقية تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار).

في العام 2015، تعاقد مانشستر ستي مع دي بروين، وبدأت موهبة البلجيكي في الانفجار، إذ سجل بقميص النادي 67 هدفا، وصنع 107، ليكون ثاني أكثر لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي صناعة للأهداف خلف الإسباني ديفيد سيلفا.

2. ليونيل ميسي: يأتي ليونيل ميسي (34 عاما) بقيمة تسويقية تبلغ 109 مليون دولار في المرتبة الثانية.

وأنهى ميسي رحلته مع برشلونة التي دامت لأكثر من 20 عاما، حقق خلالها "البرغوث" كل شيء ممكن مع "البلوغرانا".

وعلى أثر الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، انتقل "ليو" إلى صفوف باريس سان جرمان، بحثا عن اللقب القاري الأول في تاريخ النادي الفرنسي.

3. أنطوان غريزمان: قيمته التسويقية تبلغ 81 مليون دولار، ويعقد جمهور برشلونة آمالا كبيرة على اللاعب البالغ من العمر 30 عاما خلال الموسم الكروي الحالي، ليكون نجم الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي.

ومنذ انضمام اللاعب الفرنسي إلى صفوف النادي الكتالوني عام 2019، نجح في تسجيل 35 هدفا وصناعة 17 آخرين.

وخاض غريزمان جزءا كبيرا من مسيرته الكروية مع نادي أتلتيكو مدريد (خمس سنوات)، وسجل بقميص النادي 133 هدفا وصنع 50.

4. روبرت ليفاندوفسكي: المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 عام) يحل رابعا بالقائمة، بنفس القيمة التسويقية لغريزمان (81 مليون دولار).

في العام 2014، تعاقد بايرن ميونخ مع ليفاندوفسكي قادما من صفوف الغريم بوروسيا دورتموند، لينجح البولندي في كتابة اسمه بحروف من ذهب ضمن أساطير النادي البافاري.

سجل "ليفا" بقميص بايرن ميونخ 297 هدفا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي الألماني، خلف الأسطورة جيرد مولر، الذي رحل عن عالمنا هذا الأسبوع عن عمر يناهز 75 عاما.

كما أن ليفاندوفسكي هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 69 هدفا.

5. نغولو كانتي: في المركز الخامس، يأتي وسط الميدان الفرنسي، نغولو كانتي (30 عاما)، الذي يقدم أداءا قويا مع منتخب بلاده وتشلسي الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، وتبلغ قيمته التسويقية (74 مليون دولار).

فاز كانتي مع فرنسا بكأس العالم عام 2018، وكان أحد نجوم منتخب "الديوك" خلال رحلته لتحقيق ذلك الإنجاز الكبير.

ومع تشلسي، فاز بألقاب: الدوري الإنجليزي، "أبطال أوروبا"، "اليوروليغ"، "السوبر الأوروبي"، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

6. فيرجيل فان دايك: المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك (30 عاما)، يحل سادسا بالقائمة، بقيمة تسويقية تبلغ (74 مليون دولار).

وتأثرت القيمة التسويقية للاعب الهولندي بغيابه عن ليفربول خلال أغلب فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة (قطع في الرباط الصليبي).

انتقل فان دايك إلى صفوف ليفربول عام 2018 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 114 مليون دولار، ليكون أحد الأعمدة الأساسية لفريق "الريدز" التي ساهمت في حصوله على لقبي الدوري الإنجليزي و"أبطال أوروبا".

7. لورينزو إنسيني: في المركز السابع، يأتي قائد نابولي الإيطالي، لورينزو إينسيني (30 عاما)، بقيمة تسويقية تبلغ 65 مليون مليو دولار.

انضم إنسيني إلى صفوف نابولي عام 2012، وقدم معه مستوى رائع، قاده إلى احتلال المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للنادي الإيطالي برصيد 109 هدفا، وثالث لاعبيه من حيث صناعة الأهداف برصيد 85 تمريرة حاسمة.

وكان إنسيني ضمن كتيبة "الآزوري" التي تمكنت من حصد لقب "يورو 2020".

8. خاليدو كوليبالي: المدافع السنغالي، خاليدو كوليبالي (30 عاما) يحل ثامنا بالقائمة، بقيمة تسويقية تبلغ 62 مليون دولار.

في العام 2014، انتقل كوليبالي إلى صفوف نادي نابولي، وقدم معه مستويات كبيرة جعلته على رادار أكبر الأندية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ومؤخرا أشارت عدد من التقارير الإعلامية إلى أن باريس سان جرمان سيسعى خلال موسم الانتقالات الحالي للتعاقد مع كوليبالي، استكمالا لخطة النادي الفرنسي لتكوين "فريق الأحلام".

9. كريستيانو رونالدو: أكبر لاعبي هذه القائمة سنا (36 عاما)، وتبلغ قيمته التسويقية 61 مليون دولار.

ما قدمه رونالدو داخل المستطيل الأخضر، جعل قطاعا كبيرا من الجمهور والنقاد الرياضيين يعتبرونه أفضل من لمس الكرة عبر التاريخ، أو على الأقل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة.

ورغم التقدم في العمر، قدم "صاروخ ماديرا" أداءا لافتا خلال الموسم الماضي، حيث احتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وصدارة ترتيب هدافي "اليورو" مع البرتغال.

وخلال الفترة الأخيرة، انتشرت أنباء حول انتقال رونالدو إلى باريس سان جرمان أو ريال مدريد، لخوض تحدٍ جديد قد يكون الأخير في مسيرته الكروية، لكن اللاعب البرتغالي أعرب، عبر صفحته الشخصية، عن استيائه الشديد من الأخبار التي تتوقع مستقبله داخل الملاعب.

10. رياض محرز: الحضور العربي الوحيد بالقائمة، من نصيب النجم الجزائري رياض محرز (30 عاما)، لاعب مانشستر سيتي، وتبلغ قيمته التسويقية 57 مليون دولار.

كان محرز أحد نجوم "معجزة ليستر سيتي"، خلال موسم 2015/ 2016، الذي فجر خلاله النادي الأزرق مفاجأة بحصد لقب الدوري الإنجليزي على حساب الكبار، وحصد محرز جائزة أفضل لاعب بـ "البريميرليغ" في نفس العام.

بعد الأداء الكبير مع "ليستر"، انتقل محرز إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، الذي يسعى معه لكتابة التاريخ، وحصد أول لقب قاري في تاريخ النادي السماوي.

وسجل اللاعب الجزائري بقميص "السيتي" 39 هدفا، وصنع 37، وهو أحد الهدافين التاريخيين لمنتخب "محاربي الصحراء" برصيد 21 هدفا، وعلى مستوى صناعة الأهداف برصيد 33 تمريرة حاسمة.
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