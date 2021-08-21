صحيفة تكشف عن توقيت صفقة انتقال مبابي الى ريال مدريد

ونشرت صحيفة ”آAS“ الإسبانية، تقررًا قالت فيه إن ريال مدريد وضع خطة للحصول على توقيع مبابي، وأهم نقطة بها الحفاظ على ”قنوات“ التفاوض مع سان جيرمان.وأوضحت الصحيفة، أن هذا البند في خطة ريال مدريد كي يتم التصدير بأن الفريق الملكي لا يريد التدخل في شؤون سان جيرمان، بالإضافة الى عدم الإدلاء بتصريحات تزعج ناصر الخليفي.وأضافت (AS) أن ريال مدريد لا يريد تعطيل اللاعب ومسيرة فريقه في الدوري الفرنسي، وينتظر مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس، في 29 أغسطس / آب لتغيير طريقة التفاوض.وأتمت الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم ”عرضه الضخم“، يوم 30 أغسطس / آب، أي قبل يوم واحد فقط من إغلاق الميركاتو.وسيعرض ريال مدريد على باريس سان جيرمان عرضًا ماليًا يتراوح بين 130 و170 مليون يورو، لأن إدارة ”البي إس جي“ لن تستطيع استعادة أي سيولة في غضون بضعة أشهر، وهي النقطة التي سيلعب عليها فريق مفاوضات النادي الملكي.واختتمت الصحيفة بأن مسلسل مبابي لم ينتهِ بعد، ويبدو أن ريال مدريد ”يلعب“ على مدار الساعة.