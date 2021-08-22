التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس في أول مباراة رسمية له بعد عودة أليغري

I convocati di Mister Allegri per la prima sfida di campionato 📋 #UdineseJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/f23tP6RpcN — JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2021

وتجرى المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة.وأعلن ماسيميليانو أليغري، الذي تسلم هذا الصيف مسؤولية تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله، أعلن قائمة فريقه لمواجهة أودينيزي، وضمت 23 لاعبا، بينهم مانويل لوكاتيلي، المنضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ساسولو، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن فريق "السيدة العجوز" في الميركاتو الصيفي الحالي.ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس ضد أودينيزي، ستكون على الشكل التالي:في حراسة المرمى: تشيزني.في خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - بونوتشي - ساندرو.في خط الوسط: بنتانكور - رامزي - برنارديسكي.في خط الهجوم: كييزا - ديبالا - رونالدو.