مباراتان بيوم واحد.. أولمبي العراق يخوض ثلاث وديات في تركيا

ونقل بيان لاتحاد الكرة العراقي عن المدرب المساعد لمنتخبنا الاولمبي، عباس عبيد، قوله إن المنتخب الأولمبي سيلاعب منتخب ليبيا الأول يوم الجمعة المقبل بتمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، في أولى مبارياته ضمن معسكر تركيا، فيما ستكون المباراة الثانية في اليوم نفسه مع فريق نغيدة أنادول التركي في الساعة الخامسة مساءً".وأشار إلى أن "المدرب سيعتمد على تشكيلتين مختلفتين في كلا المباراتين، وذلك لمنح الفرصة لجميع اللاعبين الموجودين مع المنتخب ومشاهدة مستوياتهم في المباريات الودية، قبل الذهاب الى دبي بالثاني من الشهر المقبل وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الامارات الاولمبي بالرابع والسادس من الشهر نفسه".وأوضحَ عبيد، أن "المنتخب سيخوض مباراة ثالثة ضمن معسكر تركيا، وستكون في الواحد والثلاثين من الشهر الحالي مع نادٍ تركي أو مع أحد الاندية الخليجية الموجودة هناك ضمن معسكراتهم التحضيرية للموسم الجديد".