دولتان عربيتان تتحركان لاستضافة كأس العالم 2030

ووفقا للموقع، "سيتم الإعلان عن الملف المشترك بصفة رسمية في الفترة المقبلة، بعد موافقة الدولتين عليه لتنظيم الحدث العالمي الكبير وتشكيل لجنة مشتركة سيكون أبرز المتواجدين بها حتى الآن هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم للفوز بالحدث".وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صرح في وقت سابق بأن تنظيم كأس العالم 2030 في حسابات مصر ضمن خطة التنمية المستدامة، وأن مصر ستسعى للحصول على تنظيم البطولة.