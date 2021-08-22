نيدفيد: "دون تردد" أؤكد أن رونالدو سيبقى في يوفنتوس هذا الموسم

ورد نيدفيد في تصريحات لشبكة "DAZN" الإيطالية قائلا: "يجب ألا نحاول نسج قصص مثيرة من وحي الخيال".وأضاف: "لقد كان قرارًا مشتركًا بين المدرب واللاعب، ومن الطبيعي في بداية الموسم، ألا تبلغ قمة لياقتك".وأوضح نيدفيد: "يحاول المدرب استخدام أفضل تشكيلة في هذه اللحظة، على سبيل المثال جورجيو كيليني على مقاعد البدلاء اليوم أيضًا".وتابع: "يمكنني "دون تردد" أن أؤكد أن رونالدو سيبقى في يوفنتوس هذا الموسم".وانتشرت تقارير إيطالية، تفيد بأن رونالدو هو من طلب الجلوس بديلًا أمام أودينيزي، لأنه ينتظر العروض التي ستقدم له من أجل دراستها والرحيل عن صفوف السيدة العجوز.وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، والانتقال إما لمانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، رغم تبقي موسم آخر في عقده.