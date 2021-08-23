مانشستر سيتي يراهن على آخر لحظات الميركاتو لاستقطاب نجم توتنهام

وارتبط اسم كين بمغادرة توتنهام هذا الصيف، مع وجود رغبة قوية من مانشستر سيتي في ضمه.وشارك كين مع توتنهام لأول مرة هذا الموسم، سواء رسميًا أو وديًا، خلال مباراة وولفرهامبتون، حيث دخل بديلًا في الشوط الثاني، في اللقاء الذي حمسه السبيرز بهدف دون رد.وكتب رومانو عبر حسابه على "تويتر": "لا يزال توتنهام مقتنعًا بأنه سيكون قادرًا على إبقاء هاري في النادي هذا الصيف".وأضاف: "سيحاول مانشستر سيتي مرارًا وتكرارًا قبل غلق سوق الانتقالات، وسيظل دانييل ليفي (رئيس توتنهام) متمسكًا بموقفه".جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قدم عرضًا لضم كين مقابل 100 مليون إسترليني، لكنه قوبل بالرفض من قبل توتنهام.