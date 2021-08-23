أول فريق كرة قدم في العالم تتجاوز قيمته السوقية حاجز المليار!

فبحسب ما نقله موقع "ترانسقير ماركت" المختص في إحصائيات الأندية وانتقالات اللاعبيين فقد وصلت القيمة السوقية للنادي الإنجليزي لـ1,06 مليار يورو.وساهم انضمام الإنجليزي جاك جريليش بشكل كبير في تعزيز القيمة السوقية للنادي، بعد انتقاله من أستون فيلا بأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وصلت لنحو 117 مليون يورو، خاصة وأن قيمته السوقية هي 65 مليون يورو.وساهم ارتفاع قيمة كل من فيل فودين وروبن دياز، بشكل قياسي خلال عام برفع قيمة النادي السوقية، وزادت قيمة كل لاعب بنحو 20 مليون يورو، وأصبحت قيمة فودين 80 مليون يورو، فيما وصلت قيمة دياز إلى 75 مليون يورو.وفي تشكيلة الفريق يعتبر البلجيكي كيفين دي بروين هو الأغلى، بقيمة سوقية تقدر بنحو 100 مليون يورو، يليه الإنجليزي رحيم سترلينج بنحو 90 مليون يورو.هذا وحل تشيلسي في المركز الثاني من ناحية القيمة السوقية بمبلغ وصل لـ998 مليون يورو، بينما حل نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ثالثا بقيمة 993 مليون يورو، بحسب ما نقل موقع aleqt.