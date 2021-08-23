نجم ليفربول يشد الرحال نحو الدوري الفرنسي

وسيخضع شاكيري للفحص الطبي، اليوم الاثنين، قبل التوقيع رسميا على عقده.ويملك شاكيري (29 عاما) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018) بالإضافة إلى كأس امم أوروبا مرتين عامي 2016 و2020.وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الإيطالي وستوك سيتي الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى جاره ليفربول عام 2018.ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، حيث فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مراحل حتى الآن ويحتل المركز السادس عشر.