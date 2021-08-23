بالفيديو.. لاعب يسقط ارضا في مشهد مشابه لحادثة الدنماركي اريكسن

وسقط نساكالا، البالغ 31 عاما، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف "كإجراء احترازي"، وسط ذهول وذعر لاعبي الفريقين.



وجاءت حادثة سقوط نساكالا على الأرض، بنفس طريقة سقوط كريستيان إريكسن، خلال مباراة الدنمارك والسويد ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا 2020 في يونيو الماضي، وأحدث سقوطه ذعرا عالميا آنذاك.

ولم يذكر النادي التركي سبب ما حدث للاعبه، لكن حالته كانت مقلقة، لأنه لم يستعد وعيه في الملعب مثل بعض الحالات المشابهة.وشكر النادي كل من تمنى لمدافعه الشفاء، وقال في بيان: "التقارير الأولية تشير إلى أن حالته أفضل وأنه يتحسن".ونشر اللاعب صورة لنفسه في المستشفى مبتسما عبر حسابه الشخصي على "تويتر".ويلعب نساكالا في تركيا منذ خمس سنوات، وانتقل إلى بشكتاش من ألانيا سبور في عام 2020.ولعب 11 مباراة مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من أنه لعب حتى عام 2011 مع منتخبات الشباب الوطنية الفرنسية من مختلف الأعمار.