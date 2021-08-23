سان جيرمان يترقب اتصالا من ريال مدريد بشأن مبابي

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد مع النادي الفرنسي.ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن سان جيرمان بات ينتظر اتصال ريال مدريد بشأن التفاوض هذا الصيف على بيع مبابي.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مبابي حتى الآن لم يتحدث مع أي شخص عن قراره الخاص بالانتقال إلى ريال مدريد.جاء ذلك بعد أن زعمت تقارير صحفية أن مبابي أبلغ أحد زملائه ومدربه ماوريسيو بوكيتينو برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.