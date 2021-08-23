برشلونة يتراجع عن فسخ عقد اومتيتي

وأوضحت الصحيفة، أن "برشلونة يفكر في الإبقاء على أومتيتي؛ لأن اللاعب الفرنسي يضع العديد من العوائق أمام الإدارة وفسخ عقده أو منحه مخالصة مالية قد يصل بالنادي إلى نزاع قانوني معقد".وكانت "سبورت" كشفت قبل أيام، أن "النادي قد أرسل بالفعل تحذيرا لمدافعه الفرنسي من أنه سيُنهي عقده إذا لم يجد ناديا جديدا".وأوضحت الصحيفة أنه ما زال متبقٍ في عقد اللاعب موسمين آخرين، وهو يتقاضى واحدا من أكبر الرواتب في الفريق، والتخلص منه يعتبر الخطوة الصحيحة نحو حل الأزمة التي تجتاح النادي.