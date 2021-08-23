الإصابة تحرم لاعبين من مباراتي كوريا الجنوبية وإيران

وقالَ المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني، هشام محمد في بيان، إن الفحوصات الطبية، التي أجريت للحارس محمد حميد، أثبتت تعرضه لإصابة بسحبٍ في الوتر الأخيلي وهو بحاجة إلى راحةٍ من (7 إلى 10) أيام، وسيكون خارج قائمة منتخبنا الوطني النهائية لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران.وأضافَ محمد، أن الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني وجه الدعوة للحارس (أحمد باسل) ليحل بدلاً من الحارس (محمد حميد) في قائمة الوطني لمباراتي التصفيات الآسيوية.وتابعَ، ان اللاعب (محمد داود) أصيب أيضا بالتواءٍ بالكاحل، وهي نفس الإصابة السابقة له، وفي القدم نفسها، والتي سبق أن أجرى لها تداخلاً جراحياً، وهو الآخر بحاجة للراحة لمدة عشرة أيام، وسيغيب كذلك عن القائمة النهائية لمباراتي التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.