كريستيانو رونالدو قريب من الانضمام لاحد عمالقة الدوري الانكليزي

وترددت أنباء قوية عن رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، وعزز تلك الأنباء جلوسه احتياطيًا في مباراة الأمس أمام أودينيزي.ويدعي موقع "سبورت إيطاليا"، أن وقت رونالدو في يوفنتوس، قد انتهى.وقال ميشيل كريشيلو، الرئيس التنفيذي لشبكة "سبورت إيطاليا": "منذ عودته قلنا ذلك. هناك رغبة واضحة من جانب ماكس أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، في عدم التعاون مع رونالدو، والعكس صحيح".وأضاف: "انتهى دور رونالدو بألوان يوفنتوس، وقد تأكد ذلك من خلال جلوسه احتياطيًا أمام أودينيزي، وبات توتنهام وجهة محتملة بالنسبة له".ويسعى توتنهام لإيجاد بديل لمهاجمه هاري كين، الذي يضغط بكل قوة من أجل مغادرة السبيرز هذا الصيف، والانتقال إلى مانشستر سيتي.