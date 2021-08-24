الشباب والرياضة توضح حقيقة تصريحات درجال بشأن عمل الوزارة سابقا

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لم يصرح لأي موقع الكتروني مختص بالرياضة، متناولا اداء الوزارة في السنوات الماضية وعمل مقارنة بين عملها في الوقت الحالي الذي ينصب على اكمال المشاريع الشبابية والرياضية على أفضل وجه".ودعت الوزارة، الجميع الى "الالتزام بمعايير المهنية والمصداقية في التعاطي مع الانباء واعتماد مصادر الخبر الرئيسية من مصدر المعلومة في وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج ما لا يمت للحقيقة بـصلة".