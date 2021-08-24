منتخبنا الوطني يتعادل مع فريق قيصري سبور التركي في ختام معسكره التدريبي

وتأتي المباراة ختاما للمعسكر التدريبي المقام في مدينة قيصري التركية استعدادا للتصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم في قطر 2022.ومن المقرر ان يعود المنتخب الوطني الى بغداد مساء اليوم ، ويغادر في الـ 28 من الشهر الجاري الى سيؤول لخوض اولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 امام منتخب كوريا الجنوبية.