العراق يحقق 6 ميداليات في بطولة العالم بالقوة البدنية

حقق منتخبنا الوطني بالقوة البدنية، ست ميداليات متنوعة في اليوم الاول من بطولة العالم بالقوة البدنية المقامة حاليا في العاصمة الرومانية بوخارست.

وذكر اتحاد القوة البدنية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لاعب منتخبنا الوطني بفئة الشباب مهدي طارق صالح حصل على ثلاث ميداليات متنوعة في اليوم الاول للبطولة وبواقع ميدالية برونزية في فعالية الدبني ومثلها في فعالية البنج بريس، إضافة إلى ميدالية ذهبية في فعالية السحب (الديد لفت)".

واضاف أن "لاعب المنتخب الوطني سجاد رخيض ضاري حصل على ثلاث ميداليات بواقع ميدالية برونزية بفعالية الدبني ومثلها في فعالية البنج بريس فيما حقق ميدالية ذهبية في فعالية السحب (الديد لفت)"، مشيراً الى أن "المنتخب الوطني حقق في المجموع المركز الثالث في منافسات اليوم الاول".

وتابع البيان، أن "البطولة شهدت منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة منذ يومها الاول، معربا عن امله "في تحقيق عدد آخر من الميداليات في الايام القادمة".