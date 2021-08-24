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تعرف على موعد مباراة العراق وكوريا في تصفيات المونديال

رياضة

2021-08-24 | 15:00
تعرف على موعد مباراة العراق وكوريا في تصفيات المونديال
2,754 مشاهدة

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، موعد اقامة مباراة المنتخب الوطني امام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في ايضاح، ان "مباراة منتخبنا الوطني امام كوريا الجنوبية ستلعب في ملعب كأس العالم سيؤول في الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت كوريا الساعة الـ 2 ظهراً بتوقيت بغداد".

واختتمَ منتخبنا الوطني معسكره في تركيا الذي استمر لعشرة أيام، بعد أن دخل معسكراً تدريبياََ في إسبانيا استمر لثمانية أيام، تحضيراً لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران في التصفيات الآسيوية بداية الشهر المقبل.

وسيعودُ وفد منتخبنا مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، على أن يغادر يوم السبت إلى كوريا الجنوبية، عبر طائرة خاصة، لخوض مباريات التصفيات أمام المنتخب الكوري الجنوبي في الثاني من الشهر المقبل.
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