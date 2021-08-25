Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
"طالبان": نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد لضم مبابي

رياضة

2021-08-25 | 02:13
صحيفة فرنسية: باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد لضم مبابي
1,026 مشاهدة

ذكرت صحيفة ”le parisien“ الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت عرض ريال مدريد البالغ 160 مليون يورو لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قدمته إدارة الميرنغي، مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الفريق الفرنسي رفضت أيضا طلبا من إدارة ريال مدريد للسماح لها بالتفاوض مع عائلة وممثلي النجم الفرنسي، رغم كون عقده ينتهي صيف 2022، لكن ليس من حق الفريق الإسباني التفاوض معه دون إذن فريقه سوى بداية من 1 كانون الثاني/يناير 2022 على بعد 6 أشهر من نهاية عقده.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت إن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو (188.11 مليون دولار) لباريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر.

وأضافت ليكيب أن موقف سان جيرمان لم يتغير، حيث يسعى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاما حتى نهاية عقده في يونيو حزيران العام المقبل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن النادي الإسباني قدم عرضه يوم الأحد الماضي.

وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جيرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية ست مرات، من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.

ورفض مبابي من جانبه كل العروض التي قدمتها إدارة باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده، وكان آخرها عرضا بعقد لمدة 5 مواسم بالإضافة إلى موسم إضافي وزيادة في راتبه، لكن اللاعب يفضل الانتقال نحو مشروع جديد يكون نجمه الأول.

ويصر القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على بقاء كيليان مبابي في الفريق، وأكد أن عدم قبوله تجديد عقده غير مفهوم بعد التعاقدات الأخيرة التي جعلت الفريق أكثر تنافسية وقادرا على الفوز بالألقاب الكبرى.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن إدارة ريال مدريد سربت أخبارا عن كونها لن تزيد من عرضها البالغ 160 مليون يورو، وبالتالي فهو العرض الوحيد ولن تقدم عرضا أكبر.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ملف مبابي قد يشهد عدة تطورات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وأن رحيله هذا الصيف غير مستبعد لكون الفريق الفرنسي حال إصراره على بقائه سيرحل مجانا لريال مدريد صيف 2022.


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
23.47%
02:29 | 2021-08-24
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
02:29 | 2021-08-24
مجلس الوزراء يقر جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية
18.11%
08:34 | 2021-08-24
مجلس الوزراء يقر جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية
08:34 | 2021-08-24
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
17.9%
09:02 | 2021-08-23
ارتفاع الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق
09:02 | 2021-08-23
الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح
16.76%
09:18 | 2021-08-24
الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح
09:18 | 2021-08-24
علماء يزفون بشرى سارة تخص الحماية من جميع سلالات كورونا
12.45%
12:18 | 2021-08-23
علماء يزفون بشرى سارة تخص الحماية من جميع سلالات كورونا
12:18 | 2021-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
11.31%
03:16 | 2021-08-25
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
03:16 | 2021-08-25
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: الترقب والتوجس يتسيدان المشهد في العالم بعدما طالت مدة جائحة كورونا
Play
بالفيديو: الترقب والتوجس يتسيدان المشهد في العالم بعدما طالت مدة جائحة كورونا
05:10 | 2021-08-25
بالفيديو: بغداد تلعب دور الوسيط في الشرق الأوسط من خلال قمة إقليمية
Play
بالفيديو: بغداد تلعب دور الوسيط في الشرق الأوسط من خلال قمة إقليمية
04:57 | 2021-08-25
بالفيديو: وزارة التجارة تستعد لتوزيع السلة الغذائية الثانية وسط ترحيب شعبي
Play
بالفيديو: وزارة التجارة تستعد لتوزيع السلة الغذائية الثانية وسط ترحيب شعبي
08:34 | 2021-08-24
بالفيديو: تعاطي المخدرات في العراق يسجل ارقاما مرتفعة.. ودعوات لضبط الحدود
Play
بالفيديو: تعاطي المخدرات في العراق يسجل ارقاما مرتفعة.. ودعوات لضبط الحدود
07:52 | 2021-08-24
بالفيديو: تسجيل اكثر من 60 حريق يوميا.. الام تعود الاسباب؟
Play
بالفيديو: تسجيل اكثر من 60 حريق يوميا.. الام تعود الاسباب؟
05:51 | 2021-08-23
بالفيديو: الانسحاب الأميركي من العراق سيضع البلاد أمام خيارات مصيرية
Play
بالفيديو: الانسحاب الأميركي من العراق سيضع البلاد أمام خيارات مصيرية
05:46 | 2021-08-23
الانتخابات التشريعية: كتل سياسية تدفع باتجاه التأجيل عبر الانسحابات
Play
الانتخابات التشريعية: كتل سياسية تدفع باتجاه التأجيل عبر الانسحابات
05:44 | 2021-08-23
حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي في الطارمية
Play
حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي في الطارمية
15:33 | 2021-08-20
بالفيديو: الكاظمية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد الامامين (ع)!
Play
بالفيديو: الكاظمية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد الامامين (ع)!
05:37 | 2021-08-20
بالفيديو: العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه
Play
بالفيديو: العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه
04:14 | 2021-08-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.