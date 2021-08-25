كريستيانو رونالدو يتعرض للإصابة في التدريبات (فيديو)

كشف روميو أغريستي، الصحفي بشبكة ”غول“، عن مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، تدريبات يوفنتوس مبكرا، إثر تعرضه لإصابة في ذارعه اليمنى.

ونشر أغريستي فيديو عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، يوم الأربعاء، يظهر رونالدو وهو يخرج برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي إلى غرفة خلع الملابس، في انتظار إجراء المزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه.

Colpo al braccio destro per #CR7, che chiude l’allenamento in anticipo 🇵🇹7️⃣ pic.twitter.com/LTUHstjH2x — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 25, 2021

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن رونالدو لم يكمل التدريبات بعدما عانى من إصابة في ذراعه اليمنى.

وأضاف أن النجم البرتغالي دخل في احتكاك مع زميله البرازيلي أليكس ساندرو، الظهير الأيسر لليوفي، خلال التدريبات، ما تسبب في إصابة رونالدو في ذراعه.

وتابع الموقع أن كريستيانو بدا عليه الشعور بالألم، فيما تدخل الطاقم الطبي للنادي لإسعافه على الفور، حيث ظل على أرض الملعب لبضع دقائق، قبل أن يخرج من الميدان ولم يعد إليه مجددًا.

ولم يصدر يوفنتوس أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن مدى قوة إصابة رونالدو، وهل ستؤثر على تواجده مع الفريق في المباريات المقبلة أو لا.

ويواجه يوفنتوس نظيره إمبولي يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.