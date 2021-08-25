"فيفا" تطالب باطلاق سراح اللاعبين الدوليين

وقال إنفانتينو في بيان: "لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي، ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل".وأضاف: "يعد إطلاق سراح اللاعبين في فترات التوقف الدولية القادمة أمرًا ملحًا ومهمًا، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من الأطراف خلال هذه الفترة الصعبة، وأطلب التعاون والدعم من كل اتحاد عضو، وكل رابطة أندية، وكل ناد، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة".وتابع إنفانتينو: "يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم، في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات، وحمايتها في جميع أنحاء العالم".واوضح انه "فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، وبالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، خاطبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم الدعم اللازم، حتى لا يُحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي واحدة من أروع أشكال التكريم التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف".