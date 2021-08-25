Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن أعداد مصابي كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"فيفا" تطالب باطلاق سراح اللاعبين الدوليين

رياضة

2021-08-25 | 10:44
"فيفا" تطالب باطلاق سراح اللاعبين الدوليين
620 مشاهدة

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، إنه يجب على روابط الدوري في إنجلترا وإسبانيا السماح للاعبين بخوض تصفيات كأس العالم، الشهر المقبل.

وقال إنفانتينو في بيان: "لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي، ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل".

وأضاف: "يعد إطلاق سراح اللاعبين في فترات التوقف الدولية القادمة أمرًا ملحًا ومهمًا، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من الأطراف خلال هذه الفترة الصعبة، وأطلب التعاون والدعم من كل اتحاد عضو، وكل رابطة أندية، وكل ناد، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة".

وتابع إنفانتينو: "يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم، في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات، وحمايتها في جميع أنحاء العالم".

واوضح انه "فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، وبالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء، خاطبت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم الدعم اللازم، حتى لا يُحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي واحدة من أروع أشكال التكريم التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
24.56%
02:29 | 2021-08-24
أفعى رقطاء تفاجئ المرضى داخل مستشفى في البصرة (فيديو)
02:29 | 2021-08-24
مجلس الوزراء يقر جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية
17.09%
08:34 | 2021-08-24
مجلس الوزراء يقر جملة قرارات بشأن الطاقة الكهربائية
08:34 | 2021-08-24
الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح
15.73%
09:18 | 2021-08-24
الموقف الوبائي والتلقيحي.. العراق يتجاوز عتبة الـ3 مليون مُلقح
09:18 | 2021-08-24
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
14.72%
03:16 | 2021-08-25
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
03:16 | 2021-08-25
الصحة العالمية تحذر من &quot;القاتل الصامت&quot;.. فمن هو؟
14.05%
02:42 | 2021-08-25
الصحة العالمية تحذر من "القاتل الصامت".. فمن هو؟
02:42 | 2021-08-25
الكاظمي يصدر بياناً بشأن حملة ازالة التجاوزات
13.85%
09:23 | 2021-08-25
الكاظمي يصدر بياناً بشأن حملة ازالة التجاوزات
09:23 | 2021-08-25
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو: الترقب والتوجس يتسيدان المشهد في العالم بعدما طالت مدة جائحة كورونا
Play
بالفيديو: الترقب والتوجس يتسيدان المشهد في العالم بعدما طالت مدة جائحة كورونا
05:10 | 2021-08-25
بالفيديو: بغداد تلعب دور الوسيط في الشرق الأوسط من خلال قمة إقليمية
Play
بالفيديو: بغداد تلعب دور الوسيط في الشرق الأوسط من خلال قمة إقليمية
04:57 | 2021-08-25
بالفيديو: وزارة التجارة تستعد لتوزيع السلة الغذائية الثانية وسط ترحيب شعبي
Play
بالفيديو: وزارة التجارة تستعد لتوزيع السلة الغذائية الثانية وسط ترحيب شعبي
08:34 | 2021-08-24
بالفيديو: تعاطي المخدرات في العراق يسجل ارقاما مرتفعة.. ودعوات لضبط الحدود
Play
بالفيديو: تعاطي المخدرات في العراق يسجل ارقاما مرتفعة.. ودعوات لضبط الحدود
07:52 | 2021-08-24
بالفيديو: تسجيل اكثر من 60 حريق يوميا.. الام تعود الاسباب؟
Play
بالفيديو: تسجيل اكثر من 60 حريق يوميا.. الام تعود الاسباب؟
05:51 | 2021-08-23
بالفيديو: الانسحاب الأميركي من العراق سيضع البلاد أمام خيارات مصيرية
Play
بالفيديو: الانسحاب الأميركي من العراق سيضع البلاد أمام خيارات مصيرية
05:46 | 2021-08-23
الانتخابات التشريعية: كتل سياسية تدفع باتجاه التأجيل عبر الانسحابات
Play
الانتخابات التشريعية: كتل سياسية تدفع باتجاه التأجيل عبر الانسحابات
05:44 | 2021-08-23
حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي في الطارمية
Play
حصيلة جديدة لضحايا التعرض الإرهابي في الطارمية
15:33 | 2021-08-20
بالفيديو: الكاظمية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد الامامين (ع)!
Play
بالفيديو: الكاظمية تتشح بالسواد حزنا على استشهاد الامامين (ع)!
05:37 | 2021-08-20
بالفيديو: العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه
Play
بالفيديو: العراقيون يحيون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه
04:14 | 2021-08-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.