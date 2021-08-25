انسحاب فيدرر ونادال وسيرينا حدث تاريخي في أمريكا للتنس

وانضمت سيرينا إلى قائمة من النجوم الذين سبق وأن أعلنوا انسحابهم من البطولة، وفي مقدمتهم السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال.ويعد غياب فيدرر ونادال بالإضافة إلى سيرينا عن البطولة الكبرى هو الأول منذ عام 1997، حيث ترك هؤلاء النجوم بصمتهم بشكل دائم في البطولة الأمريكية.وتمكن فيدرر من التتويج بلقب البطولة في 5 مناسبات آخرها في موسم 2008، بينما ظفر نادال بلقب أمريكا في 4 مناسبات آخرها موسم 2019، بينما حققت سيرينا 6 ألقاب في نيويورك، آخرها موسم 2014.