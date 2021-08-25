الكشف عن كواليس فشل صفقة انتقال هالاند إلى تشيلسي

وحاول تشيلسي ضم هالاند هذا الصيف لتعزيز صفوفه، لكن الصفقة لم تتم، فلجأ بلوز للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد أخبر مينو رايولا، وكيل هالاند، مسؤولي تشيلسي، بأن اللاعب يطلب راتبًا كبيرًا جدًا قدره 825 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، أي 43 مليون جنيه استرليني سنويًا.أما بالنسبة لرايولا نفسه، فقد طلب الحصول على عمولة خاصة قدرها 34 مليون جنيه استرليني.وقد دفعت هذه الأرقام تشيلسي لصرف النظر عن الصفقة هذا الصيف، والتعاقد مع روميلو لوكاكو، مقابل 115 مليون جنيه استرليني.جدير بالذكر أن عقد هالاند يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 75 مليون يورو، ويحق له تفعيله بدءًا من الصيف المقبل.