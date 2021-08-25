غداً.. قرعة صعبة متوقعة لريال مدريد وبرشلونة في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يتواجد برشلونة في التصنيف الثاني إلى جانب ريال مدريد، بعدما احتلا المركزين الثاني الثالث في الليجا الموسم الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان، مما يعني عدم وجود أي فرصة لمواجهة محتملة بين ليونيل ميسي وناديه السابق في دور المجموعات.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فلن يتواجد برشلونة والريال في مجموعة تضم كلًا من أتلتيكو مدريد وفياريال، وفقًا للوائح يويفا التي تمنع تواجد أكثر من فريق من بلد واحد في نفس المجموعة.المنافسون المحتملون لبرشلونة والريال في دور المجموعات:- التصنيف الأول: تشيلسي، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، ليل، بايرن ميونخ، سبورتنج لشبونة.- التصنيف الثالث: بورتو، أياكس، لايبزيج، بنفيكا، أتالانتا، زينيت.- التصنيف الرابع: كلوب بروج، يونج بويز، مالمو، فولفسبورج، ميلان.جدير بالذكر، أن بنهاية مباريات التصفيات المؤهلة للمجموعات التي ستلعب اليوم الأربعاء سيتم إضافة أندية جديدة منها للتصنيف الثالث والرابع.وسيلعب شاختار وسالزبورج، كما سيلعب موناكو وبروندبي، وكذلك بشيكتاش ودينامو كييف في التصنيف الثالث أو الرابع حسب نتائج مباريات اليوم.