كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

وتوج تشيلسي بلقب النسخة الماضية للبطولة بعد فوزه على منافسه المحلي مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية.وفيما يأتي كل التفاصيل عن مراسم القرعة والأندية المتأهلة وموعد المباريات وطريقة سحب القرعة:تبدأ مراسم قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021/202 في الساعة الـ18:00 بتوقيت وسط أوروبا الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ18:00 بتوقيت القاهرة يوم الخميس الـ26 من أغسطس/آب الحالي في مدينة إسطنبول التركية، وسيتم بثها مباشرة على موقع الاتحاد الأوروبي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن القناة الإخبارية في شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية في منطقة الشرق الأوسط.وسوف يساعد برانيسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسين نجما تشيلسي السابقان في مراسم إجراء القرعة.تأهل ستة وعشرون فريقا مباشرة لمرحلة المجموعات، بالإضافة إلى ستة أندية تأهلت عبر التصفيات وهي مالمو السويدي ويانغ بويز السويسري وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وسالزبورغ النمساوي وشريف تيراسبول من مولدوفا.إنجلترا: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسيإسبانيا: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية وفياريالإيطاليا: إنتر ميلان وميلان وأتالانتا ويوفنتوسألمانيا: بايرن ميونخ ولايبزيغ وبروسيا دورتموند وفولفسبورغفرنسا: باريس سان جيرمان وليلالبرتغال: سبورتنغ لشبونة وبورتو.هولندا: أياكس أمستردام.روسيا: زينيت سان بطرسبرغبلجيكا: كلوب بروغأوكرانيا: دينامو كييفتركيا: بشيكتاشسيتم تقسيم الفرق إلى أربعة تصنيفات. سيتكون التصنيف الأول من حامل اللقب وبطل الدوري الأوروبي وأبطال الدوري في الدول الست الأعلى تصنفيا الذين لم يتأهلوا من خلال أحد الألقاب القارية 2020/21 ؛ سيتم تحديد التصنيفات من الثاني إلى الرابع حسب تصنيف كل ناد.لا يمكن لأي فريق أن يلعب مع أي فريق من الدولة ذاتها، وأي قواعد أخرى سيتم الإعلان عنها قبل حفل القرعة.وفي حالة الدول التي تضم فريقين، سيتم تقسيم المباريات بين يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي حال وجود أربعة (أو أكثر) أندية من بلد واحد سيتم تقسيم مباريات الأندية بين الأيام وفق بث المباريات في المحطات التلفزيونية وسيتم تأكيد ذلك قبل حفل القرعة.وقد يقع تشيلسي حامل اللقب ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المجموعة ذاتها مع ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان، في حين أن مانشستر يونايتد وليفربول قد يجتمعان مع أتلتيكو مدريد أو بايرن ميونخ أو إنتر ميلان.التصنيف الأول: تشيلسي وفياريال وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ و إنتر ميلان وليل وسبورتنغ لشبونة.التصنيف الثاني: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول واشبيلية وبروسيا دورتموند.التصنيف الثالث: بورتو وأياكس ولايبزيغ وبنفيكا وأتلانتا وزينيت سان بطرسبرغ وشاختار دونيتسك وسالزبورغ.التصنيف الرابع: بشيكتاش ودينامو كييف وكلوب بروغ ويانغ بويز وميلان ومالمو وفولفسبورغ وشريف تيراسبول.سيتم الإعلان عن قائمة المباريات الكاملة لمرحلة المجموعات بعد القرعة وتواريخها كالآتي:الجولة الأولى: 14/15 سبتمبر/أيلولالجولة الثانية: 28/29 سبتمبر/أيلولالجولة الثالثة: 19/20 أكتوبر/تشرين الأولالجولة الرابعة: 2/3 نوفمبر/تشرين الثانيالجولة الخامسة: 23/24 نوفمبر/تشرين الثانيالجولة السادسة: 7/8 ديسمبر/كانون الأول