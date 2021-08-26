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كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا

رياضة

2021-08-26 | 02:43
كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا
1,515 مشاهدة

تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في سويسرا قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بمشاركة 32 فريقا تأهل منها 26 فريقا مباشرة، بينما صعدت ست فرق إلى دور المجموعات عن طريق التصفيات.

وتوج تشيلسي بلقب النسخة الماضية للبطولة بعد فوزه على منافسه المحلي مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية.

وفيما يأتي كل التفاصيل عن مراسم القرعة والأندية المتأهلة وموعد المباريات وطريقة سحب القرعة:

موعد القرعة؟

تبدأ مراسم قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2021/202 في الساعة الـ18:00 بتوقيت وسط أوروبا الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ18:00 بتوقيت القاهرة يوم الخميس الـ26 من أغسطس/آب الحالي في مدينة إسطنبول التركية، وسيتم بثها مباشرة على موقع الاتحاد الأوروبي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن القناة الإخبارية في شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية في منطقة الشرق الأوسط.

وسوف يساعد برانيسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسين نجما تشيلسي السابقان في مراسم إجراء القرعة.

من يشارك في القرعة؟

تأهل ستة وعشرون فريقا مباشرة لمرحلة المجموعات، بالإضافة إلى ستة أندية تأهلت عبر التصفيات وهي مالمو السويدي ويانغ بويز السويسري وبنفيكا البرتغالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وسالزبورغ النمساوي وشريف تيراسبول من مولدوفا.

وفيما يأتي الأندية الـ26 التي تأهلت مباشرة:

إنجلترا: مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي

إسبانيا: أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية وفياريال

إيطاليا: إنتر ميلان وميلان وأتالانتا ويوفنتوس

ألمانيا: بايرن ميونخ ولايبزيغ وبروسيا دورتموند وفولفسبورغ

فرنسا: باريس سان جيرمان وليل

البرتغال: سبورتنغ لشبونة وبورتو.

هولندا: أياكس أمستردام.

روسيا: زينيت سان بطرسبرغ

بلجيكا: كلوب بروغ

أوكرانيا: دينامو كييف

تركيا: بشيكتاش

كيف ستجرى القرعة؟

سيتم تقسيم الفرق إلى أربعة تصنيفات. سيتكون التصنيف الأول من حامل اللقب وبطل الدوري الأوروبي وأبطال الدوري في الدول الست الأعلى تصنفيا الذين لم يتأهلوا من خلال أحد الألقاب القارية 2020/21 ؛ سيتم تحديد التصنيفات من الثاني إلى الرابع حسب تصنيف كل ناد.

لا يمكن لأي فريق أن يلعب مع أي فريق من الدولة ذاتها، وأي قواعد أخرى سيتم الإعلان عنها قبل حفل القرعة.

وفي حالة الدول التي تضم فريقين، سيتم تقسيم المباريات بين يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي حال وجود أربعة (أو أكثر) أندية من بلد واحد سيتم تقسيم مباريات الأندية بين الأيام وفق بث المباريات في المحطات التلفزيونية وسيتم تأكيد ذلك قبل حفل القرعة.

وقد يقع تشيلسي حامل اللقب ومانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المجموعة ذاتها مع ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان، في حين أن مانشستر يونايتد وليفربول قد يجتمعان مع أتلتيكو مدريد أو بايرن ميونخ أو إنتر ميلان.

وفيما يأتي التصنفيات:

التصنيف الأول: تشيلسي وفياريال وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ و إنتر ميلان وليل وسبورتنغ لشبونة.

التصنيف الثاني: ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وليفربول واشبيلية وبروسيا دورتموند.

التصنيف الثالث: بورتو وأياكس ولايبزيغ وبنفيكا وأتلانتا وزينيت سان بطرسبرغ وشاختار دونيتسك وسالزبورغ.

التصنيف الرابع: بشيكتاش ودينامو كييف وكلوب بروغ ويانغ بويز وميلان ومالمو وفولفسبورغ وشريف تيراسبول.

مواعيد مباريات دور المجموعات

سيتم الإعلان عن قائمة المباريات الكاملة لمرحلة المجموعات بعد القرعة وتواريخها كالآتي:

الجولة الأولى: 14/15 سبتمبر/أيلول

الجولة الثانية: 28/29 سبتمبر/أيلول

الجولة الثالثة: 19/20 أكتوبر/تشرين الأول

الجولة الرابعة: 2/3 نوفمبر/تشرين الثاني

الجولة الخامسة: 23/24 نوفمبر/تشرين الثاني

الجولة السادسة: 7/8 ديسمبر/كانون الأول
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