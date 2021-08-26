حسين علي يوجه رسالة الى المدرب الهولندي ادفوكات

رد لاعب المنتخب الوطني حسين علي، الادعاءات التي تحدثت عن افتعاله للازمات من اجل العقد الاحترافي.

وفي رسالة الى المدرب الهولندي ادفوكات، قال علي في لقاء تابعته السومرية نيوز، "قلبي و روحي سيؤازران الاسود امام كوريا الجنوبية وايران وانا رهن اشارة المنتخب الوطني متى ما احتاجني المدرب الهولندي ادفوكات".

واضاف، "امنياتي بالتوفيق للمنتخب الوطني ولزملائي اللاعبين في التصفيات المونديالية"، مبينا، "تركيزي منصب على التدريبات مع الفريق التونسي وليس لدي وقت للرد على الاقاويل!".

وتابع، "طموحاتي كبيرة مع الصفاقسي في تقديم مستوى يليق باسم وسمعة اللاعب العراقي".

وأردف، "تحية حب وتقدير لجمهور الزوراء ولكافة الجماهير الرياضية لانها هي من تعطينا الدافع لكي نستمر ونقدم الافضل".



