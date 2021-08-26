اعلان تشكيلة البرتغال التي ستواجه قطر ..رونالدو على رأس القائمة

واختار سانتوس 25 لاعبا، للقاءات قطر وإيرلندا وأذربيجان أيام 1 و4 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل.وتضم القائمة:حراسة المرمى: أنطوني لوبيز، ديوجو كوستا، روي باتريسيو.الدفاع: جواو كانسيلو، ريكاردو بيريرا، دومينجوس دوارتي، جونكالو إيناسيو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، رافائيل جيريرو.الوسط: دانيلو بيريرا، جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، جواو ماريو، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.الهجوم: أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو، جوتا، جيديش، بيدرو جونكالفيز، ورافا سيلفا.ويتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.