الخليفي يتهرب من عرض ريال مدريد لضم مبابي

وقال الخليفي على هامش مشاركته في اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في إسطنبول اليوم الخميس "أنا مرتبط بعمل الآن، الوقت غير مناسب للحديث".وأضاف رئيس النادي الباريسي لصحيفة ماركا الإسبانية "سأتحدث لاحقا".ويترقب بي إس جي أيضا مصير الفريق في قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء اليوم.وكان ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، أكد أمس في تصريحات لوسائل الإعلام، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تتجاوز قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022، إلا أنه وعد مسؤولي ناديه بأنه لن يرحل مجانا وفقا لتأكيدات المدير الرياضي ليوناردو.