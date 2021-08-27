نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي
أجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم 2021 -2022.
وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.
وفيما يلي نتائج القرعة:
المجموعة الأولى:
لين
رينجرز
سبارتا براغ
بروندبي
المجموعة الثالثة:
نابولي
ليستر سيتي
سبارتاك موسكو
ليغيا وارسو
المجموعة الرابعة:
أولمبياكوس
ينتراخت فرانكفورت
فنربهشه
أنتويرب
المجموعة الخامسة:
لاتسيو
لوكوموتيف موسكو
مرسيليا
غلطة سراي
المجموعة السادسة:
براغا
النجم الأحمر
لودوغوريتس رازغراد
ميتييلاند
المجموعة السابعة:
باير ليفركوزن
سلتيك
ريال بيتيس
فيرينتسفاروشي
المجموعة الثامنة:
دينامو زغرب
جينك
ويست هام يونايتد
فيرينتسفاروشي
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا