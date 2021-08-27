نتائج قرعة دور المجموعات في الدوري الأوروبي

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية، بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا.وفيما يلي نتائج القرعة:المجموعة الأولى:لينرينجرزسبارتا براغبروندبيالمجموعة الثالثة:نابوليليستر سيتيسبارتاك موسكوليغيا وارسوالمجموعة الرابعة:أولمبياكوسينتراخت فرانكفورتفنربهشهأنتويربالمجموعة الخامسة:لاتسيولوكوموتيف موسكومرسيلياغلطة سرايالمجموعة السادسة:براغاالنجم الأحمرلودوغوريتس رازغرادميتييلاندالمجموعة السابعة:باير ليفركوزنسلتيكريال بيتيسفيرينتسفاروشيالمجموعة الثامنة:دينامو زغربجينكويست هام يونايتدفيرينتسفاروشي