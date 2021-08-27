منتخب العراق يتوجه السبت الى كوريا بطائرة خاصة

وقال هشام محمد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريحات صحفية، إن "البعثة ستغادر غدا السبت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الأولى ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم والمقررة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل".وأضاف ان "منتخب أسود الرافدين رفع وتيرة تحضيراته بشكل جيد، حيث خاض معسكرين تحضيرا للتصفيات في إسبانيا وتركيا والمدرب بات على دراية تامة بإمكانيات اللاعبين وقدراتهم الفنية".وتابع هشام "الفريق سيطير من العاصمة بغداد، بينما سيلتحق المحترفون بالبعثة في سيول وسيخوض الفريق وحداته التدريبية فور وصوله للتأقلم على الأجواء هناك".يذكر أن الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب العراق، كان قد أعلن عن قائمة أسود الرافدين لمباراتي كوريا الجنوبية وإيران، حيث استعان بـ25 لاعبا هم: "فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح لحراسة المرمى، وأحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع".وضمت القائمة أيضا اللاعبين: "أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجاستين ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين لخط الهجوم".