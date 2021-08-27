قرار مفاجئ بشأن مفاوضات مانشستر سيتي مع رونالدو

أفادت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، بأن نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن ينضم إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات بالشبكة، "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" جاء فيها: "قرر مانشستر سيتي الانسحاب من المفاوضات بشأن التعاقد مع كريستيانو رونالدو. رونالدو لن ينضم إلى مانشستر سيتي".

وأضف: "كان موقف مانشستر سيتي واضحا جدا في الدقائق الأخيرة.. من المهم التوضيح: لم يتم الاتفاق على الشروط الشخصية مطلقا، ونفس الشيء بالنسبة للرسوم التي كان سيدفعها مانشستر سيتي ليوفنتوس مقابل التعاقد مع رونالدو".

وارتبط رونالدو على مدار الأيام الأخيرة، بالرحيل عن يوفنتوس، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده الذي ينتهي عام 2022.

ورجحت غالبية التقارير في إيطاليا وإنجلترا، أن رونالدو البالغ عمره 36 عاما، سينضم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة إلى نادي مانشستر سيتي.