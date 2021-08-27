الأولمبي العراقي يخسر ثاني مبارياته الودية في معسكر تركيا

وسجل هدف منتخبنا الاولمبي اللاعب مصطفى وليد من ركلة حرة مباشرة بالشوط الاول في المباراة التي اشتركت فيها المجموعة الثانية التي لم تلعب مباراة ليبيا وديا صباح اليوم الجمعة.ودخلَ مدرب منتخبنا الاولمبي لكرة القدم، ميروسلاف سوكوب، بتشكيلة مؤلفة من عماد عيسى (مصطفى عذاب) لحراسة المرمى، ورافد طالب وزيد تحسين وعباس ياس ومصطفى وليد وعلي محسن وصهيب رعد وحسن عبد الكريم (أحمد هديب) عبد الأمير عبد الكاظم ( ناجي ناطق) احمد حسن مكنزي وسالم احمد ( حسين عبدالله).يذكر أن منتخبنا الأولمبي كان قد خسرَ أمام منتخب ليبيا الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، صباح اليوم الجمعة، في مباراته الودية الأولى ضمن معسكره التدريبي المقام في مدينة أزميت التركية.وسيخوضُ منتخبنا الاولمبي مباراة ودية ثالثة يوم الثلاثاء المقبل في ختام معسكره التدريبي في تركيا، قبل السفر إلى الامارات لملاقاة منتخب الامارات الاولمبي بالرابع والسادس من الشهر المقبل.