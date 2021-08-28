بعد إعلان انتقاله لمانشستر يونايتد.. رونالدو يتفوق على ميسي

وفاجأ يونايتد الجميع في الساعات الماضية بتحركه المفاجئ نحو النجم البرتغالي "36 عامًا" ليقطع الطريق على جاره مانشستر سيتي، بتوصله لاتفاق مع يوفنتوس بشأن ضمه.وبمجرد إعلان النادي الإنجليزي عودة رونالدو إلى مانشستر عبر حسابه على موقع "تويتر"، انفجرت الجماهير فرحًا بالخبر السار، لتتجاوز التغريدة حاجز المليون إعجاب في غضون ساعة واحدة.وفاق هذا الخبر عدد الإعجابات التي نالها منشور باريس سان جيرمان الأول للتمهيد لتعاقده مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مطلع أغسطس/ آب الجاري، حيث حصد مقطع الفيديو الأول ما يزيد عن 900 ألف إعجاب حتى الآن.لكن المثير أن تفوق رونالدو على ميسي جاء بعد ساعة واحدة فقط، بينما احتاج ميسي أكثر من أسبوعين للاقتراب من حاجز المليون، الذي لم يتخطاه حتى الآن.أما البيان الرسمي الذي أعلن فيه النادي الباريسي حصوله على توقيع ميسي، فلم يحصد سوى 185.6 ألف إعجاب فقط منذ أكثر من أسبوعين حتى اليوم.ويتمتع صاروخ ماديرا بشعبية جارفة حول العالم، مما جعله الشخصية الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.