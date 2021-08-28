منتخبنا الوطني يتوجه الى سيئول لمواجهة الشمشون الكوري

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وفد منتخبنا الوطني توجه إلى سيئول لملاقاة كوريا الجنوبية في الثاني من الشهر المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".وفي سياق متصل اعلنت وزارة النقل في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "طائرة الخطوط الجوية العراقية غادرت العاصمة بغداد الى مدينة سيئول الكورية لنقل وفد المنخب الوطني "اسود الرافدين" للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022".