العراق يحرز ميدالية فضية في بارالمبياد طوكيو

وحقق جراح الرقم (11.15متراً) أحد عشر متراً وخمسة عشر سنتيمتراً ، فيما حقق الروسي ، صاحب الميدالية الذهبية، الرقم (11.16متراً ) أحد عشر متراً وستة عشر سنتيمتراً، يذكر ان الرقم العالمي هو 11متراً وأحد عشر سنتيمتراً.وقال رئيس اللجنة البارالمبية الدكتور عقيل حميد في تصريح للوكالة الرسمية، إن" هذا الإنجاز هو مهم جداً للعراق كونه يأتي على صعيد بطولة البارالمبياد التي تعد أقوى منافسة في الفعاليات الرياضية".