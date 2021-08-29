ضحية رونالدو يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتقال أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد، إلى فينورد مسألة ساعات بمجرد إنهاء أوراق الصفقة".وأضاف: "وصل مانشستر يونايتد وفينورد إلى اتفاق بشأن الصفقة أمس، والإعلان الرسمي عنها قريب للغاية".واختتم رومانو: "الصفقة ستكون بصيغة الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع فينورد".يذكر أن فرص ديالو في المشاركة مع مانشستر يونايتد تضاءلت للغاية هذا الموسم، عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جادون سانشو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.