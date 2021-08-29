توتنهام يتصدر جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هيونج مين سون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.وبهذا الفوز حقق توتنهام العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأولى، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.