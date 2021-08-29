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إنجاز جديد لـ"بنزيما" مع مدريد

رياضة

2021-08-29 | 12:15
إنجاز جديد لـ"بنزيما" مع مدريد
1,038 مشاهدة

حقق الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، رقمًا جديدًا بقميص الميرنجي، بعد مشاركته في فوز الملكي (1-0) على ريال بيتيس، مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد نجح بنزيما في تخطي رقم بيري في قائمة الأكثر مشاركة بقميص ريال مدريد على مر التاريخ، ليصبح تاسع أكثر لاعب مشارك بقميص الميرنجي.

ووصل كريم بنزيما إلى المباراة رقم 562 مع ريال مدريد، ليحتل المرتبة التاسعة في ترتيب الأكثر مشاركة، خلف صاحب المركز الثامن جينتو برصيد 600 مباراة، وهيريرو برصيد 601.

ويتصدر راؤول جونزاليس قائمة الأكثر مشاركة بقميص ريال مدريد برصيد 741 مباراة، يليه إيكر كاسياس برصيد 725 مباراة.

وفي المركز الثالث يأتي هوجو سانشيز برصيد 710 مباراة، فيما يحتل سيرجيو راموس المركز الرابع برصيد 671 مباراة، وسانتيالنا يأتي في المركز الخامس برصيد 645 مباراة.
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