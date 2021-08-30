في الوقت القاتل.. خطأ كارثي من مدافع عربي يكلف فياريال غاليا (فيديو)

سجل المدافع الجزائري عيسى ماندي هدفا عكسيا في مرمى فريقه فياريال في آخر لحظات المباراة حيث ارتكب خطأ ساذجا كلف فريقه خسارة نقطتين امام اتلتيكو مدريد.





وتابع ماندي في الدقيقة 90+5 ، تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر ساؤول نيجويز لاعب أتلتيكو على بعد امتار من خط منطقة الجزاء، وحاول تمرير الكرة برأسه إلى حارس مرماه، الذي تحرك من مكانه، لتتهادى الكرة داخل الشباك، وسط فرحة جنونية من جماهير أتلتيكو، قبل إطلاق صافرة النهاية.