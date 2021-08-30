سان جيرمان يضع شروطا تعجيزية امام ريال مدريد للموافقة على انتقال مبابي

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”باريس سان جيرمان سيتفاوض مع ريال مدريد من أجل مبابي اليوم“.وأضافت ”طلبات باريس سان جيرمان هي عرض بـ200 مليون يورو أو 180 مليون يورو بالإضافة لانتقال أحد لاعبي ريال مدريد المميزين إلى الفريق الباريسي“.وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قالت في تقرير لها إنه ”من الممكن أن يقدم ريال مدريد عرضا ثالثا لمبابي قد يقترب من 200 مليون يورو“.وترى الصحيفة أن هذا العرض قد يكون الأقرب لموافقة باريس سان جيرمان، الذي لا يزال يريد الاحتفاظ بمهاجمه الشاب.ولم يقدم باريس سان جيرمان أي إجابة واضحة بشأن مصير مبابي، سواء السماح له بالرحيل، أو الإبقاء عليه داخل جدران الفريق الباريسي.يذكر أن ريال مدريد قدم عرضا لباريس سان جيرمان، تبلغ قيمته 120 مليون يورو، ثم رفعه إلى 170 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.وحال رفض باريس سان جيرمان انتقال مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، فإنه سيواجه خطر خسارة اللاعب دون أي مقابل بعد نهاية الموسم الحالي، إذ ينتهي عقده.وكان المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، أكد، في تصريحات لوسائل الإعلام أخيرا، أن مبابي يرغب في الرحيل، وأن ناديه رفض عرضا تجاوزت قيمته 160 مليون يورو لانتقاله إلى ريال مدريد.