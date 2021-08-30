مانشستر سيتي يجدد عقد احد نجومه حتى 2027

ونشر النادي صورة للاعب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ وهو يوقع على عقده الجديد، وعلق ”يسرنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع الصخرة روبن دياز حتى 2027“.وكانت صحيفة ”صن“ البريطانية ذكرت سابقا أن السيتي ينوي تعديل عقد روبن دياز، بعد أن حقق المدافع موسما أولا مذهلا مع النادي الإنجليزي، إذ قاد السيتي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي من ليفربول، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ في الموسم.كما قاد دياز فريق مانشستر سيتي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة من تشيلسي بهدف دون مقابل.وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي يسعى لزيادة راتب دياز وإضافة موسم آخر على عقده الحالي، والذي ينتهي حاليا في صيف 2026، لينتهي في 2027.وكان روبن دياز انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2020، قادما من نادي بنفيكا، في صفقة كبيرة على الرغم من لعبه كمدافع، إذ دفع السيتي للنادي البرتغالي 68 مليون يورو نظير الحصول على خدماته.