كريستيانو يجتاز الكشف الطبي لمانشستر يونايتد ويتفق على مدة تعاقده

Cristiano Ronaldo has completed his medical at Manchester United ahead of his move from Juventus ✅ — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 30, 2021

وكان مانشستر يونايتد أعلن رسميا، الجمعة الماضي، عن توصله لاتفاق مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع رونالدو، إذ وصلت قيمة الصفقة إلى 15 مليون يورو إلى جانب 8 ملايين يورو كحوافز إضافية.ووفقا لما ذكرته "سكاي"، فإن رونالدو اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في لشبونة بنجاح، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.وأضافت، أن مانشستر يونايتد أتم الاتفاق على الشروط الشخصية مع النجم البرتغالي، الذي من المقرر أن يوقع عقدا لمدة موسمين.ولكن وضَع مسؤولو يونايتد في عقدهم مع رونالدو إمكانية إضافة سنة أخرى ليصبح العقد 3 سنوات باتفاق الطرفين.وأشارت إلى أن الصفقة ستتم مقابل 15 مليون يورو (12.87 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو أخرى (6.86 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات.وتسعى إدارة مانشستر لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لتسجيل رونالدو لاعبا في قائمة الفريق الأول قبل الموعد النهائي لنهاية سوق الانتقالات الصيفية، إلى جانب العمل على استخراج تأشيرة السفر لوصوله.يذكر أن رونالدو كان لاعبا في مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات في الفترة من 2003 إلى 2009 حتى انتقل إلى ريال مدريد بمقابل مادي قيمته 94 مليون يورو.وينتظر أولي غونار سولشاير، مدرب يونايتد، على أحر من الجمر وصول رونالدو البالغ عمره 36 عاما.وقال عقب فوز فريقه على وولفرهامبتون، أمس الأحد ”نرغب في إنهاء كل الاجراءات سريعا من أجل الإعلان قريبا جدا عن الصفقة.”لم نتعاقد مع رونالدو للجلوس على مقاعد البدلاء. سنحصل على خدماته في مانشستر يونايتد ليلعب إلى جوار مواطنه برونو فرنانديز ونتمنى مشاركته في أسرع وقت“.