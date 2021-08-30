العراق يحرز ميدالية برونزية برفع الاثقال في بارالمبياد طوكيو

وافادت الوكالة الرسمية في خبر تابعته السومرية نيوز، بأن "الرباع فارس سعدون، تمكن من احراز الميدالية البرونزية بفعالية رفع الاثقال بوزن +107 كغم في دورة الالعاب البارالمبية 2020 المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو".يذكر ان هذه الميدالية هي الثانية للعراق بعد الفضية التي احرزها بطل العاب القوى جراح نصار بفعالية رمي الثقل.